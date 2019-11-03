"القابضة للمياه" تطالب رؤساء شركات المحافظات بالعمل كفريق واحد وقت الأزمات

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، لمناقشة موضوعات التوسع فى تركيب العدادات، والاهتمام بجودة مياه الشرب، وخطط الإحلال والتجديد، والتشغيل والصيانة.

وشدد رسلان، على مراجعة خطط الطوارئ بكل شركة، وأماكن تمركز السيارات ومعدات شفط المياه، وتطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى تحسبا لسقوط أمطار.

وأكد على ضرورة مراجعة الفواتير التى تزيد بها قيمة الاستهلاك الحالى 20% عن الفاتورة السابقة، والتأكد من صحة القراءات.

وأشار إلى أهمية متابعة خطط الاحلال والتجديد، والمد والتدعيم، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

وشدد على أن تكون جودة مياه الشرب على رأس الأجندة اليومية لرؤساء الشركات، مع المتابعة الدقيقة لتقارير جودة المياه، ومتابعة منظومة المعامل بكل شركة.

وأكد على أهمية التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، وتفعيل التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والاهتمام بحل كافة المشكلات التى تواجه أبناء دائرتهم، مع أهمية التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة الاستجابة ودراسة وبحث الشكاوى والانتهاء منها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول لدى الشركات واستغلالها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وكرم رئيس الشركة القابضة، الطلاب المتميزين وأوائل المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتشجيعهم على استكمال مسيرتهم العلمية وتفوقهم الدراسى، مؤكدا أهمية التعليم الفنى فى سد العجز من العمالة الفنية المدربة.