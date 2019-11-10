حبس 6 رجال وإخلاء سبيل 5 سيدات بكفالة فى مقتل مزارع للخلاف على شجرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل 5 سيدات بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهن، وحبس 6 رجال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مزارع للخلاف بين طرفين من الجيران على شجرة ومسقى مائى بمنطقة الترعة الجديدة بمدينة الإبراهيمية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد السيد محمد أحمد" 63 سنة فلاح مقيم الترعة الجديدة الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجنى عليه وعدد من جيرانه للخلاف على مسقى مائى وشجرة بالطريق، وإصرار المجنى عليه على بقاء الشجرة وجيرانه على اقتلاعها لمرور المسقى المائى، فقام " عبد الله م" 28 سنة عامل بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح وتم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019، وتمكن قوة من مباحث الإبراهيمية برئاسة الرائد أحمد غالب، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث مركز الإبراهيمية، من ضبط 11 من أطرف المشاجرة بينهم 5 سيدات.