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ضبط صاحب المنزل فى واقعة مصرع طالب بصعق كهربائى بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:54 م
ضبط صاحب المنزل فى واقعة مصرع طالب بصعق كهربائى بالشرقية متهم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقى ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على صاحب المنزل الذى وضع سلك شائك مكهرب تسبب فى وفاة طالب بالإعدادية، وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة أحمد الخولى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد ف م ع" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، ومقيم بنايوس دائرة قسم ثانى الزقازيق، للمستشفى الجامعى، جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء سير الطالب بالقرب من منزل مبنى فى الزراعات قام مالكه بوضع سلك شائك مكهرب عليه، وتسبب الهواء فى سقوط السلك أرضا وأثناء مرور الطالب تعرض لصعق كهربائى من السلك وحدثت وفاته، وتوجهت قوة من مباحث قسم ثانى الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث وتم ضبط صاحب المنزل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.


الشرقية

بنايوس

طالب

صعق كهربائي

نيابة الزقازيق

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