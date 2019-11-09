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ضبط 11 شخصا بينهم 5 سيدات فى مقتل مزارع للخلاف على شجرة بالشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:27 ص
ضبط 11 شخصا بينهم 5 سيدات فى مقتل مزارع للخلاف على شجرة بالشرقية قوات أمن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية، القبض على 11 شخصا بينهم 5 سيدات، علي خلفية مقتل مزارع  بمركز الإبراهيمية، متأثرا بإصابته بألة حادة بالرأس علي يد أحد جيرانه لخلافات بينهما علي شجرة ومسقي مائي، وتم  إحالتهم إلي  نيابة الإبراهيمية التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد  عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد السيد محمد أحمد" 63 سنة فلاح مقيم الترعة الجديدة الإبراهيمية، لمستشفي الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه وعدد من جيرانه للخلاف علي مسقي مائي وشجرة بالطريق، وإصرار المجني عليه  علي بقاء الشجرة وجيرانه علي إقتلاعها لمرور المسقي المائي، فقام " عبد الله م" 28 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه بالضرب المبرح.

تم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

 


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

حادثة قتل

مسقي مائي

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