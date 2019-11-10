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تعرف على أرقام العمارات بمشروع دار مصر المقرر تسليمها للحاجزين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص
تعرف على أرقام العمارات بمشروع دار مصر المقرر تسليمها للحاجزين مشروع دار مصر للإسكان المتوسط
كتب أحمد حسن

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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه نقدم لكم فى هذا التقرير أرقام العمارات بمشروع دار مصر المقرر تسليمها للحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة.

حيث أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدء تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة)، بالمرحلة الأولى (كود 123) + وحدات الدور الأرضى والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمنطقة الأندلس، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، اعتبارا من يوم الأحد بعد المقبل 17 /11 /2019.

 وللتعرف على أرقام العمارات المقرر تسليمها هى كالتالى

العمارات أرقام ‪31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 –

العمارات أرقام  37 – ‪38

العمارات أرقام 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25".

وعلى المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع دار مصر

مدينه القاهره الجديده

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