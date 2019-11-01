ليه وزنك بيزيد فى الشتاء أكثر من الصيف.. اعرف السر

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الشتاء يزداد يعانى الكثيرون من زيادة الوزن والترهلات فى الجسم دون معرفة السبب الحقيقى وراء ذلك ، هل نتيجة الافراط فى تناول الطعام أم الكسل وعدم ممارسة الرياضة.

وحسب ما ذكره موقع eatthis أن درجة حرارة الجسم تقل فى فصل الشتاء فيلجأ الكثيرون لتعويض ذلك بتناول الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية ليشعر بالدف، كما أن هناك بعض العادات الخاطئة التى يتبعها الكثيرون فى فصل الشتاء وتعمل على زيادة الوزن وهى:

1:الاكثار من تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة يزيد من الاصابة بالسمنة المفرطة فى فصل الشتاء.

2:الافراط فى تناول السوائل الدافئة مثل الكاكاو والسحلب والمغات يعمل على زيادة الوزن، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

3:الكسل واهمال ممارسة التمارين الرياضية يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

4:عدم التعرض لأشعة الشمس والجلوس طوال الوقت أمام التلفزيون مع تناول الطعام يؤثر على الوزن ويسبب تراكم الدهون فى الجسم.

5: الافراط فى تناول المكسرات والتسالى يسبب زيادة الوزن.