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مجلس وزراء السودان يتضامن مع وزيرة الشباب والرياضة بعد اتهامها بالردة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:58 م
مجلس وزراء السودان يتضامن مع وزيرة الشباب والرياضة بعد اتهامها بالردة ولاء البوشى
كتبت - هناء أبو العز

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أعلن مجلس الوزراء السودانى، فى اجتماعه الدورى اليوم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشى، فى قضيتها التى رفعتها للمحكمة، مبينا أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتى تعبر عن سياسة الحكومة.

 

وقال فيصل محمد صالح فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحا أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية.

 

وأعلنت البوشى عن رفع دعوى قضائية ضد عبد الحى يوسف الذى اتهمها بالردة.

السودان

حكومة السودان

مجلس وزراء السودان

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