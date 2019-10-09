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لافروف: موقف واشنطن تجاه سوريا متناقض للغاية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:44 ص
لافروف: موقف واشنطن تجاه سوريا متناقض للغاية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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انتقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا، واصفا هذا الموقف بالمتناقض للغاية.
 
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكازاخى مختار تليوبيردى فى العاصمة الكازاخستانية اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "من الصعب أن أقول ما هو الخطأ فى التصرفات الأمريكية فى سوريا، ولكنها متناقضة تماما". 
 
وأضاف وزير الخارجية الروسى، " أن روسيا دعت الولايات المتحدة مرارا إلى إنهاء الاحتلال غير القانونى للأراضى فى منطقة (التنف) حيث أنشئوا قاعدتهم العسكرية"، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى كردستان العراق بحث تناقض التصرفات الأمريكية فى المنطقة مع قيادة الحكم الذاتى هناك، لافتا إلى أن الأكراد يشعرون بالقلق من التصرفات الأمريكية.
 
وتابع قائلا، " إن الأمريكيين أنشأوا فى سوريا هياكل شبه حكومية وكفلوا سبل عيشها وحيويتها وروجوا بنشاط كبير للموضوع الكردي، ما تسبب فى اعتراضات من القبائل العربية ، التى تعيش حياة تقليدية فى هذه المناطق" مؤكدا أن هذه اللعبة خطيرة للغاية. 
 
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صرح غير مرة بأنه سيسحب قواته من سوريا، ولكن الأمر لم يتطور أبعد من العبارات. 
 
ودعا وزير الخارجية الروسى، إلى حل الأزمة فى شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين (أنقرة) و(دمشق) و(الأكراد).
 

روسيا

سوريا

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الخارجيه الروسيه

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