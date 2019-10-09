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ضبط سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية استولى على أموال مواطنين مقابل تعيينهم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:24 م
ضبط سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية استولى على أموال مواطنين مقابل تعيينهم السائق المتهم
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية، لقيامه بالنصب على مواطن وزوجته والحصول منهما على 200ألف جنيه مقابل تعيينهما بأحد المعاهد الأزهرية بالغربية.

 

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من "محمد.ع.ا" 37سنة حاصل على ليسانس لغة عربية ومقيم محلة مرحوم مركز طنطا، بقيام "بكر.ا.ع" سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية ومقيم قحافة دائرة قسم ثان طنطا، واخر بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تعيينه وزوجته بأحد المعاهد الأزهرية بالغربية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبلغ المالى إليه.

 

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية إلى صحة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهمان سالفى الذكر بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهم على تعيينهم ببعض الجهات الحكومية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان سالفى الذكر وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهم للوقائع المشار إليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 27469جنح مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.


مدير امن الغربية

مباحث الاموال العامة

الغربيه

طنطا

مركز طنطا

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