تجديد حبس متهمين بالشروع فى قتل عمهما بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بالشروع فى قتل عمهما لخلافات مالية بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عزيز.م"، و"فيصل.م"، واعترفوا بشروعهم في قتل عمهم "أمين. ع"، بسبب خلافات مالية بينهم.

بداية الواقعة كانت عندما ورد إخطار من مستشفى السلام التخصصي، لقسم شرطة السلام أول يفيد بوصول رجل ستيني مصاب بكسر في الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ؟ وتبين حدوث مشاجرة بينه وبين أبناء شقيقه بسبب خلافات مالية، وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.