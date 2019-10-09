تجديد حبس صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج بالونات مواتير المياه بالسلام

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج بالونات مواتير المياه من مواد مجهولة المصدر وتقليدها بعلامات إنتاج ايطالية بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين والتجارة، مفاده ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع بلونات مواتير المياه بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من بالونات المياه بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على " 225 بلونة موتور مياه مدون عليها صنع فى إيطاليا "معده للبيع"، 60 بلونة تحت التجهيز، 80 فلنشة، 125 كيلو كبريت زراعى، 4 مكبس "معدات تصنيع"، 4 ماكينة(قلوظة، فرد بلاستيك)، كمية من العبوات والكراتين الفارغة" ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.