حبس عاطل ضبط بحوزته حشيش وسلاح فى باب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 450 جرام حشيش وطبنجة صوت فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع درب الاقماعية دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "م. ن"، 33سنة، عاطل، حال استقلاله السيارة رقم د ع ج 213 "ملك والده" وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على" طبنجة صوت عيار 9مم وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، 450 جرام حشيش، 7200 جنيه، سلاح أبيض "كتر"، 3 هاتف محمول".

بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.