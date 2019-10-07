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رادار المرور يضبط 1575 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:56 ص
رادار المرور يضبط 1575 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1575 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

الرادار يضبط مخالفات

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المرور يشن حملات رادار

حملات بالطرق السريعة

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