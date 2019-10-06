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صور.. تموين الأقصر: إنطلاق مبادرة "المواطن أولاً" بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:27 م
صور.. تموين الأقصر: إنطلاق مبادرة "المواطن أولاً" بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع مبادرة المواطن أولاً بالأقصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة "فى حب مصر ..المواطن أولاً"، وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتنسيق مع مديرية التموين وعدد من التجار الشرفاء والغرفة التجارية بالأقصر، والتى تهدف إلى بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بدءاً من اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه إنطلقت أيضاً مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية، وتتضمن تلك المبادرات بيع الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار الجملة ، فمثلا الأسماك بلطى كبير بـ 20 جنيه والصغير 15 جنيه، والطماطم بـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الحار الرومى بـ 4 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 6 جنيه للكيلو، والليمون بـ 10 جنيه للكيلو، والكوسة 5 جنيه للكيلو، والبطاطا 4 جنيه للكيلو ، والمانجو 17 جنيه للكيلو، والعنب البلدى 5 جنيه للكيلو.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تأتى تلك المبادرات بهدف حماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الأسماك بأسعار فى متناول المواطن لمواجهة الغلاء.

وكان قد قاد رجال مديرية بمحافظة الأقصر، حملة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، برئاسة المهندس عاصم محمد أبو حساب وكيل المديرية، وبرفقته مفتشين من الطب البيطرى وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أسفرت جهول تلك الحملة عن تحرير 106 محضر ومخالفة تموينية عن الفترة من أول أكتوبر ولمدة 3 أيام.

تموين الأقصر تعلن إنطلاق مبادرة المواطن أولاً بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة (1)

إنطلاق مبادرة "المواطن أولاً" لبيع الخضروات والفاكهة باسعار مخفضة

تموين الأقصر تعلن إنطلاق مبادرة المواطن أولاً بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة (2)

توفير السلع بأسعار مخفضة للأهالي بالمبادرة 

تموين الأقصر تعلن إنطلاق مبادرة المواطن أولاً بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة (3)

جانب من انطلاق مبادرات التموين لمكافحة غلاء الأسعار

تموين الأقصر تعلن إنطلاق مبادرة المواطن أولاً بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة (4)

بيع الخضروات المختلفة بأسعار مخفضة ضمن المبادرة

 

تموين الأقصر تعلن إنطلاق مبادرة المواطن أولاً بالتنسيق مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة (5)

مديرية التموين بالاقصر تواصل مبادراتها لبيع السلع والخضروات للجميع

 

 


الاقصر

وزارة التموين

مبادرة المواطن اولا بالاقصر

بيع السلع باسعار مخفضة

تموين الاقصر

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