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موجز الحوادث.. إحالة محافظ المنوفية السابق للجنايات بتهمة غسيل الأموال

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:58 م
موجز الحوادث.. إحالة محافظ المنوفية السابق للجنايات بتهمة غسيل الأموال محافظ المنوفية السابق ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم السبت، عددًا من الأخبار الهامة فى القطاع الأمنى والقضائى، على مدار الـ24 ساعة الماضية:

 

إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 

أحالت النيابة العامة، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وأحمد سعيد مالك مركز صيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

 

تجديد حبس صلاح عيسى وثلاثة آخرين 15 يوما احتياطيا فى "رشوة المقابر"

النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى

 

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

 

المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بسداد 17 مليون جنيه

المستشار ناجى شحاتة
المستشار ناجى شحاتة

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت  إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.

 

إحباط محاولة 103 أشخاص السفر بتأشيرات وجوازات مضروبة خلال شهر

المطار

 

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 103 حالات تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

 

النيابة تستدعى مدير نادى وادى دجلة للتحقيق فى غرق طفلة داخل بحيرة صناعية

غرق طفل

أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، باستدعاء مدير نادى وادى دجلة، للتحقيق معه فى واقعة غرق طفلة ووفاتها فى بحيرة صناعية داخل النادى.

صور.. الداخلية تضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة

الاثار المضبوطة
الاثار المضبوطة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.

 

المؤبد لـ3 متهمين والسجن 15 سنة لـ2 فى اتهامهم بقتل أجنبى بالعجوزة لسرقته

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل أجنبى بمنطقة العجوزة وسرقته.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بسداد مبلغ 1001 لأهالي المجنى عليه كتعويض مدنى مبدئى، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات.

صدر القرار برئاسة المستشار  على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، و أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

 

 


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غرق طفل

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