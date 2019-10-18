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صور.. بدء توافد المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقى فى كفر الشيخ

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:38 م
صور.. بدء توافد المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقى فى كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توافد مريدو العارف بالله إبراهيم الدسوقى لبدء الاحتفال بمولد الدسوقى، فى ظل تواجد أمنى مكثف، ووضع حواجز وبوابات حديدية.

وقال اللواء خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق إن المحافظة والمدينة استعدت لاحتفالات مولد القطب الصوفى العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، ابتداء من اليوم الجمعة 18 حتى 25 أكتوبر الجارى.

وتوافد المواطنون من كل أنحاء محافظات الجمهورية على مدينة دسوق وسط إجراءات أمنية مشددة وتأمين كامل للزائرين ورواد المسجد.

وأضاف مرسى أنه تم استقبال الضباط والجنود المكلفين بالخدمة طوال فترة الاحتفال بالمولد وتم إنشاء النقطة الرئيسية للأمن بمقر وحدة الحماية المدنية بالميدان الإبراهيمى، وتم إنشاء النقاط الفرعية لتأمين المولد الإبراهيمى والمدينة بصفة عامة ومداخلها ومخارجها وتم توفير أماكن الإقامة لرجال الأمن.

وقال مرسى من المنتظر أن تستقبل مدينة دسوق الآلاف من أحباب ومريدى القطب الدسوقى بمختلف المحافظات والبلدان الإسلامية، وتم إنشاء غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة بمقر الوحدة المحلية لمواجهة أى مشكلة والعمل على حلها فورا، كما تم تركيب كاميرا مراقبة وبوابات إلكترونية، وتجهيز المؤسسات العلاجية طوال الاحتفالات، وتوفير 10 سيارات إسعاف جاهزة ومتمركزة فى أماكن قريبة بنطاق الاحتفالات، بالإضافة إلى 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة.

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (1)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (2)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (3)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (4)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (5)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (6)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (7)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (8)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (9)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (10)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (11)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (12)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (13)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (14)
 

 

مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (15)
 

 

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مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (17)
 

 

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مولد الدسوقى فى كفر الشيخ (21)

كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

مولد الدسوقي

مولد إبراهيم الدسوقى

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