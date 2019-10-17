مطران سوهاج للقساوسة: الكاهن أداة توصيل المؤمنين لله وقدموا قدوة حسنة

كتبت سارة علام

اجتمع الأنبا باسليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مع الآباء الكهنة بالإيبارشية، وألقى كلمة روحية بعنوان من "أجلهم أقدس ذاتى" وأوضح فيها أنه كما أن الرب يسوع المسيح صلى؛ لتقديس التلاميذ كذلك الكاهن هو أداة لتقديس المؤمنين، لكن قبل ذلك لابد أن يتقدس هو ليكون أداة حسنة للتوصيل للقداسة.

وكان البابا فرنسيس قد اعتمد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب باسيليوس فوزى، راعى كاتدرائية يسوع الملك فى المنيا، مطرانًا على كرسى أبرشية سوهاج، متخذًا اسم الأنبا باسيليوس، في 15 حزيران الماضي، خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير.

والأنبا باسيليوس من مواليد محافظة المنيا المصرية عام 1956، وأنهى دراساته فى كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، كما ودراسته الفلسفية واللاهوتية في الكلية الإكليريكية بالمعادى، وتمت سيامته الكهنوتية يوم 28 آذار 1980، وتم تعيينه راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 198، ومنذ عام 1989، عيّن راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرًا لمجموعة مدارس الراعى الصالح التابعة للأبرشية.