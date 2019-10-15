السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصيدلى لاتجاره فى المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد فيصل العربي، وسامي السيد لاشين ، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 7638 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أبو كبير، ليوم 4 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ح ك م ال" 51 سنة، صيدلي حر، مقيم بأبو كبير، بحوزته 27 قرص لعقار "tamol – 225" المخدر، والتي تحتوى على مادة الترامادول هيدروكوريد المخدرة.
وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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