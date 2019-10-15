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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصيدلى لاتجاره فى المخدرات بالشرقية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:34 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصيدلى لاتجاره فى المخدرات بالشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفيه
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد فيصل العربي، وسامي السيد لاشين ، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.
 
تعود أحداث القضية رقم 7638 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أبو كبير، ليوم 4 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ح ك م ال" 51 سنة، صيدلي حر، مقيم بأبو كبير، بحوزته 27 قرص لعقار "tamol – 225" المخدر، والتي تحتوى على مادة الترامادول هيدروكوريد المخدرة.
 
وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


الشرقيه

جنايات الزقازيق

تجارة مخدرات

تامول

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