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ما هى العضلة العاصرة التى تسبب ارتجاع المرئ؟

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:00 م
ما هى العضلة العاصرة التى تسبب ارتجاع المرئ؟ المرئ
كتبت فاطمة خليل

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هل تواجه غالبًا إحساسًا بالحرقة أو الحموضة في حلقك أو معدتك بعد تناول الطعام؟.. إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تكون مصابا بمرض ارتجاع المرئ، نتعرف على أسباب الإصابة بهذا المرض، والعضلة التى تتحكم فى هذا الأمر، وفقا لموقع doctor.

ما هو ارتجاع المرئ ؟

يحدث ارتجاع المرئ عندما يتسرب حمض المعدة في الاتجاه الخاطئ، من المعدة إلى المريء.
 تتراوح أعراض ارتجاع المرئ  بين حرقة المعدة وصعوبة البلع- أو لا يمكن أن تظهر أي أعراض على الإطلاق. 

أسباب ارتجاع المرئ

المساهم الأكبر في الارتجاع لدى كثير من الناس الطريقة الخاطئة فى تناول الطعام، مثل: تناول الطعام بسرعة، عدم مضغ الطعام بشكل صحيح وتناول الطعام أثناء قيامهم بأشياء أخرى أو الإفراط في تناول الطعام، خاصة عند تناول الطعام بالخارج .
 
عندما تبتلع الطعام، ينتقل إلى أسفل المريء ، وتمرعبرحلقة من العضلات تسمى العضلة العاصرة المريئية السفلى (LOS)، إلى المعدة. ووظيفة هذه العضلة التحكم في ما يدخل إلى المعدة ، ومنع محتويات المعدة من الخروج مرة أخرى.
 
 يحدث ارتداد الحمض عندما تصبح هذه العضلة مسترخية بشكل غير طبيعي، ويسمح بالتدفق الخلفي لمحتويات المعدة إلى المريء.
 
هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عمل هذه العضلة من زيادة الوزن إلى التدخين أو تناول الدواء. 
 
يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أيضًا أن تؤدي إلى تفاقم ارتداد المرئ مثل: الأملاح والتوابل والدهون .

المرئ

ارتجاع المرئ

الحموضة

العضلة العاصرة

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