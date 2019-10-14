ضبط 96 مخالفه فى حملات تموينية بمركز بنى مزار بالمنيا

كتب فريق المحافظات

حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، عددا من المخالفات التموينية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والأمن الصناعي والتفتيش الإداري والجهات المعنية.

تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط والقضاء على الغش والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين .

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية التابعة لقرى المركز، وتمكنت من ضبط 96 مخالفه تموينية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم وجود سجلات، عدم توافر اشتراطات البيئية والصحية، ومخالفات أخري متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.