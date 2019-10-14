"صحة الإسكندرية " : لجنة من الطب الوقائى للكشف عن طالبة يشبه إصابتها بالالتهاب السحائى

أصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية بيان بشأن حالة التلميذة المشتبه اصايتها بالالتهاب السحائى ، حيث أشار البيان إلى أنه بناء على بلاغ من التامين الصحى بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية إلى إحدى المستشفيات الخاصة تعانى من صداع وقىء وارتفاع فى درجة الحرارة ، توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة

وتبين أن المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيرى عامى 2014 ، 2016 بواسطة التأمين الصحى ، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب ، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها

وأكدت المديرية أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى ، كما اكدت المديرية عدم ظهور اى اعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة

من جهة أخرى، أعلن الدكتور علاء عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تنظيم برنامج تدريبى مكثف للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة ، مشير إلى أن البرنامج التدريبى الأول سوف يتناول التدريب على الإنعاش القلبى الرئوى ، للأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية ، بالتعاون بين الإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية وإدارة التدريب

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية نظمت دورة تدريبية للأطباء أخصائيي الميكروبيولوجيا بالمعامل التابعة للمديرية لمدة 3 أيام بمستشفى اطفال الرمل.

من جانبها قالت الدكتورة صافيناز رمصان ، مدير عام الطب العلاجى بالمديرية ، أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه على مرحلتين ، الأولى محاضرات نظرية وورش عمل باستخدام المحاكاة وتعقد بمركز التدريب بسموحة، والثانية ، داخل أقسام العناية المركزة المستشفيات تحت إشراف اساتذة القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية طبقا للبروتوكول المبرم بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب ، مؤكدة ان البرنامج التدربى مستمر حتى الانتهاء من تدريب جميع الاطباء العاملين بالمستشفيات التابعة للمديرية.

فيما أشارت الدكتورة هبة الخيارى مديرة إدارة المعامل بالمديرية، أن الورشة حضرها 16 طبيب ميكروبيولوجيا ، وقام بالتدريب الدكتورة منى عبد اللطيف احصائى التحاليل البكتريولوجية بمستشفى الحميات ، والدكتورة لمياء الحديدى اخصائى التحاليل البكتريولوجية بمستشفى الجمهورية ، وتناولت الدورة موضوعات أهمها : الطرق الصحيحة لسحب ونقل العينات ، والتعرف على البكتريا موجبة الجرام وسالبة الجرام ، واختبارات الحساسية للمضادات الحيوية.