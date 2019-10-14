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الرى: قبول 47 بحثاً فى أسبوع القاهرة للمياه من 150 وتوزيعها على 9 جلسات فنية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:25 م
الرى: قبول 47 بحثاً فى أسبوع القاهرة للمياه من 150 وتوزيعها على 9 جلسات فنية الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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كشفت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه الذى ستنطلق نسخته الثانية الأحد القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار"الاستجابة لندرة المياه" 150 بحثاً على مستوى 134 باحثاً تغطى محاور الأسبوع المختلفة، وبعد تقييم الأبحاث بعناية تم قبول 47 بحثاً، وتوزيعها على 9 جلسات فنية.
 
وأضافت سيد فى تصريحات صحفية أنه سيتم مناقشة عنوان المؤتمر"الاستجابة لندرة المياه" من خلال 5 محاور فرعية متعلقــة بندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والابتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضم كل محور فرعى العديد من الموضوعات المتنوعة، ومن المزمع تنظيم 5 جلسات رئيسية عامة، وأكثر من 40 جلسة فنية وخاصة.
 
 ويهدف الأسبوع بشكل عام إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعـرف علــى التحركات العالمية والجهودالمبذولـة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى، تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.
 
يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعد بمثابة منصة لكافة المعنين لتبادل الأفكار والآراء والخبرات، كما يعتبر فرصة جيدة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات، حيث سـيتيح برنامج الأسبوع هذا العام الفرصة لعـرض الإنجازات وتقوية وتمديد شبكات التعارف والتعـرف على الاتجاهات الحالية للبحث العلمى.
 
 
 
 

اسبوع القاهرة للمياه

السيسى

وزارة الرى

ندرة المياه

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