وكيل صحة بنى سويف يحيل ثلاث أطباء بمستشفى الفشن للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

أحال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد ثلاثة أطباء بمستشفى الفشن المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل .

و قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور احمد بغدادي مدير العلاجي بالمرور على مستشفي الفشن المركزي لمتابعة سير العمل والمرور على كافه أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ والعنايه المركزه والحضانات ورصد اهم الملاحظات لتحسين مستوى الأداء والتأكيد على انتظام الأطباء في النوبتجيات.

وأحال وكيل وزارة الصحة ثلاثة أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم في النوبتجيات الخاصه بهم.