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قتلى حوثيون بينهم قيادات بارزة فى كمين للجيش اليمنى شمالى صعدة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:44 م
قتلى حوثيون بينهم قيادات بارزة فى كمين للجيش اليمنى شمالى صعدة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم، اليوم ، الأحد ، في كمين محكم نفذته قوات الجيش اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش اليمني قد استدرجت مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية، إلى جبال "الجبادي"، و"نايف"، و"رمدان"، ثم باغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم مشرف ما تسمى بالعمليات الحربية في مديرية باقم المدعو أبو حمزة الحوثي، والقياديين المدعو أبو طارق الوجيه، والمدعو عبدالملك السفياني، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

وكانت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، صباح اليوم، قد أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة، في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

 

 


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيون

ايران

ميليشيا الحوثى

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