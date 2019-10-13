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رئيس الوزراء الكورى الجنوبى يشارك فى حفل تنصيب الإمبراطور اليابانى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:48 ص
رئيس الوزراء الكورى الجنوبى يشارك فى حفل تنصيب الإمبراطور اليابانى إمبرطور اليابان ناروهيتو
سول (أ ش أ)

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أعلنت مصادر كورية جنوبية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء لى ناك-يون سيحضر حفل تنصيب الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو المقرر إجراؤه 22 أكتوبر الجارى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء "لى" اليابان فى الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثناء الزيارة وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها سول وطوكيو محادثات رفيعة المستوى منذ إصدار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قرار التعويضات بشأن قضايا العمل القسري في العام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن يسلم رئيس الوزراء "لى" رسالة من الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن بشأن العلاقات بين البلدين إلى آبى .

 


كوريا الجنوبيه

اليابان

تنصيب امبرطور اليابان

حفل تنصيب امبرطور اليابان

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