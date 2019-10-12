وصول فريق من معهد القلب للكشف وإجراء عمليات بمستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم السبت مستشفى العريش العام بشمال سيناء، عن وصول فريق بروتوكول أطباء معهد القلب القومي، ترأس الفريق الدكتور سعيد مرجان استشارى القلب والأوعيه الدمويه بمعهد القلب القومى، والدكتور أشرف فؤاد أخصائى القلب والأوعيه الدمويه بمعهد القلب القومى، واستشارى الفنيين عمرو سالم بمعهد القلب القومى، ومشرفة تمريض مروه رمضان بمعهد القلب القومي.

وبدأ الفريق عمله فى استقبال مرضى القلب من أبناء محافظة شمال سيناء مجانا، لإجراء الكشوفات والفحوصات وإجراء العمليات اللازمة .

وقال "عمر محمود محمد سالم" أخصائى أشعة ىمعهد القلب والمسؤول عن تنسيق القافلة من القاهرة حتى وصولها لمدينة العريش وبدء عملها فى المستشفى، ثم عودتها، إن القافلة تصل إسبوعيا لشمال سيناء خدمة لأهالى المحافظة، وتضم استشارى قلب وأخصائى وفنى وتمريض، ويبدأ التنسيق لها من يوم الثلاثاء قبل موعدها بمدة 4 أيام بمعاونة كل جهات الاختصاص بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية، إن حضور قافلة من أطباء معهد القلب لمستشفى العريش العام أمر جيد، مضيفا أن خدمة مرضى القلب أوقفت عناء سفرهم خارج المحافظة، فضلا عن توفير تدريب لأطباء القلب وطاقم التمريض والفنيين، تقوم به الكوادر الطبية التى يتوالى حضورها أسبوعيا.

وأشار وكيل مديرية صحة شمال سيناء، إلى أن عمل القافلة إنطلق فبراير الماضى وقام بعمل قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامات، وقسطرة طرفية، والكشف عن الحالات التى تحتاج جراحة ويتم التنسيق لتجرى فى معهد القلب وكل هذا مجانا من خلال تحويلات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.