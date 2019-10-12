نيابة طوخ تقرر صرف عروسين وأهلهما بعد تصالحهما عقب مشاجرة بينهما

القليوبية - فريق المحافظات

قررت نيابة طوخ برئاسة محمود توفيق صرف عروسان وأهليهما من سرايا النيابة العامة بعد أن تصالح الطرفين ،عقب مشاجرة بينهما وتعديهم بالضرب علي العريس لرفضهم زواج ابنتهما منه.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بتلقية بلاغا من المدعو س.ا 20 عاما طالب ، مصابا بكدمات بالوجه ، بقيام اهل زوجته بالتعدى علي بالضرب في أول يوم زواج له ،لرفضهم الزواج من ابنتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه كان علي علاقة عاطفية بفتاه جامعية ،مقيمة بمدينة طوخ ،وانة تقدم لأهليتها لطلب الزواج منها إلا أنهم رفضوا الزواج .

وقامت والدة الفتاه بمساعدتهم على الزواج دون موافقة الأهل ، ولدى علمهم بالزواج أقدم شقيقها ونجل شقيقها على المشاجرة مع ابنتهم وقاموا بالتعدى بالضرب عليهما .

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية،وتمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط طرفي الواقعة كلا من س.ن،وم.س 27سنة،تاجر موبيليا وس م وتولت النيابة التحقيق.