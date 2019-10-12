ضبط طن من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

أسفرت تلك الحملات عن ضبط طن من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون، حيث تم اعدامه بمعرفة الجهات المختصة، ووفقا للقواعد والاشتراطات المحددة .

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد 10 محاضر لمخابز بشبراخيت تنوعت بين انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف بدون اذن .