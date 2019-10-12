ضبط طن من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكبرة بمراكز وادي النطرون وشبراخيت والمحمودية.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط طن من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون، حيث تم اعدامه بمعرفة الجهات المختصة، ووفقا للقواعد والاشتراطات المحددة .
كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد 10 محاضر لمخابز بشبراخيت تنوعت بين انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف بدون اذن .
من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع المبيدات الزراعية.
ووجه محافظ البحيرة، بالعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات وكذلك المرور على المخابز للتأكد من مدي التزام أصحابها من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
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