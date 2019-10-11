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سفر وعودة 1672 مصريا وليبيا و 302 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:20 م
سفر وعودة 1672 مصريا وليبيا و 302 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 11672 مصريا وليبيا و 302 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية. تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1398 إلى الجانب الليبى، بينهم  308مصريين و1090 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 274 مواطنا مصريا، من بينهم 228 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 46 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 149 شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الليبى، وعودة 153  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبى حرصاً على سلامة وأمن سائقيها. يذكر أن منفذ السلوم، يستقبل يومياً، أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين المترددين على مصر، طلباً للعلاج بالمستشفيات، والطلاب المقيدين بالمدارس والجامعات.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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