بروتوكول بين "التموين" وجامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريبهم بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكافة مناطق الجمهورية، لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تدريبهم على مھارات التعامل مع طالبى الخدمة، ومھارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر، وتنمية مھارات التفكير الابتكارى والإبداع لديهم فى تقديم الخدمات وتطويرها.