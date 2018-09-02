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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:37 م
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حبس عاطل 4 أيام فى اتهامه بقتل زوج شقيقته بالبساتين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:00 م
حبس عاطل 4 أيام فى اتهامه بقتل زوج شقيقته بالبساتين حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.
 
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد وجود مشاجرة ووفاة أحد طرفيها، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ط.ط" 35 سنة نجار فى مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته.
 
وكشفت التحريات الأولية أن خلافات أسرية كانت بين المجنى عليه وزوجته ما دعا الأخيرة لاستدعاء شقيقها للتدخل، وما أن وصل حتى تطور الأمر واستل سلاح أبيض وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.
 
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 
 
 
 
 

 


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