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"BBC" تنحاز لإسرائيل وتحذف عنوانا حول غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:50 م
"BBC" تنحاز لإسرائيل وتحذف عنوانا حول غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة عنوان بي بي سي قبل وبعد التعديل
كتب : أحمد جمعة
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خضعت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلى ضغوطات الاحتلال الإسرائيلى بتغيير عنوان نشرته عبر موقعها الإلكترونى بشأن قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء الذى أسفر عن استشهاد امرأة حامل وابنتها ورجل.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بالنسخة الإنجليزية)، اليوم الخميس، خبرا عن الغارات العدوانية على غزة تحت عنوان رئيسى مفاده أن "غارة جوية إسرائيلية تقتل امرأة ورضيعا"، لتبدله لاحقا بـ"غارة جوية قاتلة على غزة بعد انطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل" وتضع العنوان الأصلى، كعنوان فرعى مع تبديل إضافات حيث أصبح "غارة جوية على غزة تقتل امرأة وطفل بعد إصابة إسرائيل بصواريخ".

واشتكت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بى بى سي فى وقت سابق اليوم بعد أن نشرت الهيئة الإعلامية الأعلى فى بريطانيا خبرها بالعنوان الأصلى .

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، فى تغريدة على تويتر، "بى بى سى هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية"، مرفقا صورة الخبر الرئيس الأصلى.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية فى تغريدته أن "هذا الخبر هو تحريف متعمد للواقع، وهذا هو القول المهذب لهذا كذب"، رغم أنه ليس واضحا أين "الكذب" بما نشرته الإذاعة، حيث أن طيران الاحتلال الإسرائيلى أغار بالفعل أكثر من 150 غارة على قطاع غزة المحاصر، وأدى هذا العدوان إلى استشهاد الطفلة بيان خماش وأمها الحامل، إيناس محمد خماش، بالإضافة إلى استشهاد الشاب علي غندور وتعرض 12 شخصا آخرين للإصابة جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

 

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