وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية أن المؤتمر يطرح أفكار جديدة تتعلق بمرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادى والعشرين.

ويُعد مؤتمر يورمني فرصة هامة لمشاركة كل المهتمين بالاستثمار في مصر، حيث يناقش أهم الاستراتيجيات الاقتصادية في البلاد، وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى، بالإضافة لمقابلة شريحة هامة من كبار المسئولين عن قطاعات التمويل والاستثمار وعالم الأعمال بالسوق المحلى.

وتتحدث خلال المؤتمر أيضاً السيدة لينا هداية، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كونسينسيس، لاستعراض رؤيتها حول تقنية البلوك تشين، وتكنولوجيا الدفتر الموزع ودور الشركة في تحويل شكل القطاع المالي كما نعرفه الآن، ثم يتحدث بعد ذلك السيد باسل الباز، الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة.