مباحث الجيزة تتحرى عن صاحب السيارة المنفجرة بالدقى وتنتظر تقرير المعمل الجنائى

كتب بهجت أبو ضيف - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن المباحث تجري تحرياتها للتوصل لهوية صاحب السيارة التي تعرضت للانفجار صباح اليوم الإثنين، بمطلع كوبري 6 أكتوبر بالدقي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، واشتعال النيران بسيارة ميكروباص، وتضرر عدد آخر من السيارات.

وأوضح المصدر،: " سيحدث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للتوصل لأي دلائل تكشف ملابسات الواقعة، والحادث لم يسفر عن حدوث وفيات".

وقال المصدر، إن اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة كلف رجال المباحث بموافاته بتطورات الحادث والتحريات فور الانتهاء منها، مؤكدا أن المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي ومعاونه الرائد مصطفى عرفة ورجال المباحث يكثفون جمع المعلومات حول الواقعة.

بدورهم، أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة معاينة لمكان الحادث، وفحص السيارة التي تعرضت للانفجار، لبيان سببه، تمهيدا لتقديم تقرير مفصل للنيابة العامة وجهات التحقيق.