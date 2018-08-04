سول وواشنطن تبحثان الملف النووى الكورى الشمالى على هامش قمة الآسيان

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، اليوم السبت، محادثات رفيعة المستوى مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو فى سنغافورة حول كوريا الشمالية وقضايا التحالف على هامش الجلسات السنوية لقمة الآسيان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الحلفاء خاصة أن كانج أطلعت نظيرها على آخر تطورات العلاقة بين الكوريتين والخطوات المستقبلية.

واقترحت الوزيرة الكورية مواصلة الحلفاء بذل الجهود المشتركة لتحقيق هدف نزع السلاح النووى الكامل والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وجاء الاجتماع بين الوزيرين وسط مؤشرات على وجود عقبات فى جهود نزع السلاح النووى الكامل لكوريا فى أعقاب قمة الكوريتين فى 27 أبريل ومحادثات 12 يونيو الماضيين بين قادة الولايات المتحدة والشمال.