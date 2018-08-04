video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول وواشنطن تبحثان الملف النووى الكورى الشمالى على هامش قمة الآسيان

السبت، 04 أغسطس 2018 08:23 ص
سول وواشنطن تبحثان الملف النووى الكورى الشمالى على هامش قمة الآسيان مايك بومبيو
أ ش أ
إضافة تعليق

أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، اليوم السبت، محادثات رفيعة المستوى مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو فى سنغافورة حول كوريا الشمالية وقضايا التحالف على هامش الجلسات السنوية لقمة الآسيان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الحلفاء خاصة أن كانج أطلعت نظيرها على آخر تطورات العلاقة بين الكوريتين والخطوات المستقبلية.

واقترحت الوزيرة الكورية مواصلة الحلفاء بذل الجهود المشتركة لتحقيق هدف نزع السلاح النووى الكامل والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وجاء الاجتماع بين الوزيرين وسط مؤشرات على وجود عقبات فى جهود نزع السلاح النووى الكامل لكوريا فى أعقاب قمة الكوريتين فى 27 أبريل ومحادثات 12 يونيو الماضيين بين قادة الولايات المتحدة والشمال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

بومبيو يدعو لمواصلة "الضغوط" على كوريا الشمالية

اخبار سول

اخبار امريكا

اخبار العالم

كوريا الشمالية




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة