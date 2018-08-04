تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الدقى" لـ 4 سبتمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت حكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم سيد رمضان فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته فى القضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى مطلع 2015 لجلسة 4 سبتمبر لسماع الشهود.

ونسبت النيابة العامة للمتهم محمد الحسينى على منصور الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.