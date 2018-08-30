قبرص تستنكر تصرفات تركيا قبالة سواحلها وتؤكد تتعارض مع الأعراف الدولية

أ ش أ

أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، اليوم الخميس، أن التصرفات التركية قبالة السواحل القبرصية تتعارض مع الأعراف الدولية، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أى تحذير للملاحة أصدرته جمهورية قبرص.

وصرح قائد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك العميد البحرى كوستاس فيتيريس لوكالة الأنباء القبرصية بأن تركيا تواصل إصدار التحذيرات البحرية، قائلا إن تركيا أصدرت تحذيراً بحرياً مضاد رداً على التحذير الذى كانت قد أصدرته جمهورية قبرص، حول إجراء تدريب بحرى قبرصى غرب بافوس، فى المياه الدولية والإقليمية.

وأضاف "حسب القانون والأحكام الدولية فإن المنطقة التى تقع ضمن نطاق الحكومة القبرصية تمتد من المنطقة البحرية لبافوس إلى كيرينيا وأبوستولوس أندريا، وهذا أمر معترف به دولياً ، ومن أجل هذا، ينبغى على جميع الدول التى تجرى تدريبات أو أنشطة أخرى حول قبرص أن تتشاور مع الإدارات المعنية فى الحكومة".

وتابع " ﻷسباب واضحة، تحاول تركيا انتهاك القانون الدولى ولوائح المنظمات الدولية، كما ترسل التحذيرات وتقوم باﻷفعال غير المشروعة واﻻستفزازية وتتعدى على حقوق واختصاصات الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تعترف بجمهورية قبرص المقسمة منذ عام 1974 بعد أن غزتها القوات التركية واحتلت الجزء الشمالى من الجزيرة.