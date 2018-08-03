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الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:25 م
خالد صلاح
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مصادر بـ"أوبك": إنتاج النفط السعودي 10.290 مليون برميل يومياً في يوليو

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:06 م
مصادر بـ"أوبك": إنتاج النفط السعودي 10.290 مليون برميل يومياً في يوليو برميل بترول - أرشيفية
رويترز
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قال مصدران بأوبك اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام السعودي بلغ حوالي 10.290 مليون برميل يوميا في يوليو ..وأضاف المصدران أن حجم النفط المعروض في السوق في يوليو زاد قليلا عن ذلك إذا بلغ 10.380 مليون برميل يوميا.

وقد يختلف المعروض في السوق - سواء محليا أو للتصدير - عن الإنتاج بناء على حركة السحب من المخزون أو زيادته..وكانت السعودية أبلغت أوبك أنها ضخت 10.488 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو الماضى بزيادة 458 ألف برميل يوميا عن رقم الإنتاج الذي قدمته لشهر مايو الماضى.

 


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