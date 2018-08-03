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فى 10 معلومات.. أعرف ملاحظات اتحاد الصناعات على قانون الجمارك الجديد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:07 ص
فى 10 معلومات.. أعرف ملاحظات اتحاد الصناعات على قانون الجمارك الجديد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتب - إسلام سعيد
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بعد أن قررت لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات المصرية رفع مذكرة بملاحظات الغرف الصناعية حول قانون الجمارك الجديد إلى المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، تمهيدا لتقديمها للحكومة ممثلة فى وزارة المالية ثم إلى مجلس النواب لأخذ ملاحظات المصنعين، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن ملاحظات المصنعين على قانون الجمارك الجديد.

 

- اقتراح تعريف جديد عن الإفراج الجمركى بحيث يعد المنتج مفرج عنه نهائيا في حالة سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

 

ـ تحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو  0.5 % من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة .

 

- عدم تحديد حجم سيارات الركوب المجهزة الواردة برسم المعاقين وذلك فى المادة 21 الخاصة بالباب الثانى، بالإعفاءات الجمركية.

 

-تعديل المادة 23 بحيث يتم إعفاء كافة الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط.

 

- إجراء تعديلات حول مادة السماح المؤقت "المادة 35 "حيث يضع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.

 

- تعديل بند يحظر التصرف فى تلك المواد والأصناف المستوردة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها.

 

- سداد الضرائب والرسوم المقدرة حال استحقاقها والضريبة الإضافية بواقع 1% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر.

 

-حذف الفقرة التى تتيح لمدراء الجمارك بفتح الطرود والحاويات دون حضور ذوى الشأن.

 

-إجراء تعديل للمادة 58 تتيح لأصحاب البضائع المستوردة أو وكلائهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها، وأخذ عينات منها عند الاقتضاء بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

 

-اقتراح تعديل غرامات المخالفات وكذلك الغرامة الخاصة بالمادة 71 لتسجل 25% من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع.

 

 


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