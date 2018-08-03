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ضبط 4 مسجلين خطر اعتادوا سرقة السيارات بالسلام

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:39 م
ضبط 4 مسجلين خطر اعتادوا سرقة السيارات بالسلام المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط كلا من: عماد حمدى جلال محمد سن 31 عاطل، ومقيم شارع المائة ـ أرض أبو رجيلة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا أخرهم 1115 لسنة 2016م السلام أول "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 16767/5848 لسنة 2016م السلام أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 27/9/2017، ومحمود جابر أبو الحمد عبد الهادى سن 31 سائق، ومقيم البلينا سوهاج، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7790 لسنة 2004 البلينا سوهاج "سرقة متنوعة".

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما سيارة ماركة هيونداى فيرنا، مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6953 لسنة 2018 جنح الأربعين السويس بتاريخ 1/8/2018، ببلاغ من يحى عبد المنعم محمد خليل سن 40 صاحب سوبر ماركت ومقيم 116 شارع عمر بن عبد العزيزـ محافظة السويس، كما تم العثور على  سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار".

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم "س أ أ "3973 ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون ملك حاتم صابرعبد الرحيم منفي سن 27 عامل ومقيم أول العامرية الإسكندرية بذات الأسلوب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13345 لسنة 2018 العامرية الإسكندرية بتاريخ 29/6/2018.

تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية لدى عميليهما "سيئى النية" كلا من :إسلام سلامة أحمد حسنين سن 20 عامل ومقيم الطالبية جيزة، ومحمد عبد الحميد حسين أحمد سن 29 سائق ومقيم بذات العنوان.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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