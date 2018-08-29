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مباحث السيدة زينب تتحرى عن نشاط عاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:00 ص
مباحث السيدة زينب تتحرى عن نشاط عاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه توك توك - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار حاتم الخطيب، ضباط قسم شرطة السيدة زينب، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطلين حاولا سرقة سائق توك توك بالإكراه بعد طلب توصيلهما لأحد الأماكن، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه، فيما أمرت النيابة العامه بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تفاصيل القضية تعود أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من "على . ع "، 31 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى القضية رقم 431 لسنة 2007م البساتين "سلاح أبيض"، وبحوزته "سنجة"، و"طارق . ك"، 27 سنة عامل، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 3679 لسنة 2017م مصر القديمة "مخدرات"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حال شروعهما فى سرقة دراجة بخارية "توك توك"، كرها عن قائدها "حمادة . ج" تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

 

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيرة بالتوك توك قيادته، استوقفه المتهمان، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة مصر القديمة، وفور وصولهم هدداه بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأجبراه على التوقف فى محاولة لسرقة التوك توك كرها عنه، إلا أنه قام نزع مفتاح التشغيل والعدو، خشية تعرضه للإيذاء، فقام المتهمان بمطاردته فاعترضهما "سعيد محمد"، مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن، فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء، محدثين إصابته المشار إليها .

 

وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقوال المجنى عليه، واتهمهما بإحداث إصابته، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليهما، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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