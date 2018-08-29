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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:01 م
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تحرير 11محضرا فى حملة تموينية على المخابز والأسواق بطوخ

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:22 ص
تحرير 11محضرا فى حملة تموينية على المخابز والأسواق بطوخ جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيري رئيس مجلس المدينة، حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات بنطاق الوحدة المحلية بكفر منصور، والتى أسفرت عن تحرير 11 محضرا تموينيا تنوعت ما بين بيع بأزيد من التسعيرة وتقديم منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى.
 
 
وأكد رئيس مدينة طوخ، فى تصريحات صحفية، على أن الحملة جاءت تنفيذا للمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بشن حملات تموينية على المخابز والأسواق ومحلات السوبر ماركت والبقالة للتأكد من توافر المنتجات بالجودة والسعر المناسب.
 
 
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