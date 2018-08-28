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اعرف نص خطبة الجمعة عن "الميثاق الغليظ".. وأين يخطب وزير الأوقاف؟

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:28 م
اعرف نص خطبة الجمعة عن "الميثاق الغليظ".. وأين يخطب وزير الأوقاف؟ وزارة الأوقاف
كتب ــ إسماعيل رفعت
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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، وإنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق سبحانه: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة، وفي موضع آخر أطلق القرآن الكريم على الزواج " عُقْدَةَ النِّكَاحِ"، فهو أمر محكم شديد الإحكام ينبغي الحفاظ عليه وعدم حل عقدته أو نقض ميثاقه إلا بحقه، وفى الضرورة القصوى التى يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، حفاظًا على الأسرة وكيانها والأبناء وحقوقهم والمجتمع وتماسكه.

ويخطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة القادمة 31/8/2018م بمسجد ناصر ببنها، ويجتمع بقيادات الدعوة بالمحافظة، بمناسبة العيد القومى للقليوبية.


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خطبه الجمعه

مختار جمعه




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