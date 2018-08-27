مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون "السجل العينى"

(أ ش أ)

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بشأن السجل العينى، كما انتهى من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل داخل مصر ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة هذه المشروعات إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصدارها.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم، إن قسم التشريع ينظر حاليًا العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.