video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون "السجل العينى"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:37 ص
مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون "السجل العينى" مجلس الدولة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بشأن السجل العينى، كما انتهى من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل داخل مصر ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة هذه المشروعات إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصدارها.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم، إن قسم التشريع ينظر حاليًا العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أبرز الدعاوى التى ينظرها "القضاء الإدارى" بمجلس الدولة اليوم

9 معلومات مهمة لإقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

مجلس الدوله

السجل العينى

قانون السجل العينى

هيئه السكك الحديديه




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة