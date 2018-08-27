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القبض على كميائى سابق زور بطاقات مختلفة باسمه للهروب من الملاحقات بالشروق

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:29 م
القبض على كميائى سابق زور بطاقات مختلفة باسمه للهروب من الملاحقات بالشروق المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، القبض على "أشرف ح ع" 52 سنة، كيميائى سابق، ومقيم فيلا بالمنطقة، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وقضية "تزوير" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة.

وكشفت التحريات قيام المتهم باستخراج شهادة وفاة باسمه منذ 2011 وانتحاله العديد من الأسماء واستخراج بطاقات تحقيق شخصية من الأحوال المدنية بأسماء وهمية وصورته الشخصية، وبتفتيش مسكنة عثر بداخله على بطاقة رقم قومي باسم "اشرف ح ع" كيميائي متعاقد مستشفى التأمين الصحي، وشهادة وفاة باسم المتهم صادرة من قطاع الأحوال المدنية بتاريخ 16/7/2011، وبطاقة رقم قومي باسم "شريف م ش" حاصل على بكالوريوس صيدلة، وبطاقة رقم قومي باسم "احمد م ع" صاحب شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.

كما تم ضبط بطاقة رقم قومي باسم "اشرف ح ع" صاحب شركة استيراد وتصدير، وبطاقة رقم قومي باسم "اشرف ح ع" بدون عمل، وفيزا كارد بنك المصرف المتحد باسم الانتحال "أحمد محمد على"، 2 فيزا كارد البنك الأهلى المصري باسم الانتحال أحمد محمد على، فيزا كارد بنك مصر باسم الانتحال  أحمد محمد على، وعقد بيع نهائي لمحل ملك المتهم باسم الانتحال "أحمد م ع" كائن بمول بانوراما دائرة القسم لـ"عبد الله ح ع"، وتوكيل خاص من المتهم باسم الانتحال "أحمد م ع" منسوب صدوره لمكتب توثيق الوايلى.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترف بقيامه باستخراج شهادة وفاة باسمه الحقيقي واستخراج بطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة وصورته الشخصية بقصد التهرب من الملاحقة الأمنية للتنفيذ عليه في القضيتين، وجاري تطوير مناقشته عن مصدر تحصله علي البطاقات حيازته واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.


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