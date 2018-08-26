ابن بلد أصيل.. سفير بريطانيا عن الأكل الشعبى المصرى: "اختراع يا كوتش"

كتبت ريهام عبد الله

استطاع جون كاسن، سفير بريطانيا لدى القاهرة، كسب قاعدة شعبية كبيرة، لدى جمهور المصريين، بسبب تعليقاته الطريفة، ومتابعة كافة القضايا التى تهم عموم المصريين، والتعليق عليها بخفة دائما، غالبا امتاز بها المصريين، فمتابعتك لتحركات "كاسن"، تجعلك تشك للحظات أنه ابن إحدى الحارات المصرية الأصيلة وليس ممثلا للندن فى مصر.

"كاسن"، الذى عرف عنه حبه للقاهرة، دشن هاشتاج "ReasonsToLikeCairo" لرصد الأشياء التى يحبها فى العاصمة المصرية والتى تنوعت بين المناطق الأثرية، والمطاعم الشعبية وحتى القهاوى، ليمكنك حتى الجزم أن "كاسن" قد يكون يعلم عن القاهرة أكثر من ساكنيها.

هذه المرة كاسن، كان ضيف أحد محلات الأكلات الشعبية، وطلب طعام، قائلا "ساكلانس بابا عبده، اختراع يا كوتش، إنه الساندوتش رقم واحد فى مصر"، ويبدو أن "كاسن" منسجما جدا مع أجواء الحارة المصرية والثقافة الشعبية، كابن بلد حقيقى.



السفير البريطانى



جون كاسن



طعام جون كاسن