ابن بلد أصيل.. سفير بريطانيا عن الأكل الشعبى المصرى: "اختراع يا كوتش"

استطاع جون كاسن، سفير بريطانيا لدى القاهرة، كسب قاعدة شعبية كبيرة، لدى جمهور المصريين، بسبب تعليقاته الطريفة، ومتابعة كافة القضايا التى تهم عموم المصريين، والتعليق عليها بخفة دائما، غالبا امتاز بها المصريين، فمتابعتك لتحركات "كاسن"، تجعلك تشك للحظات أنه ابن إحدى الحارات المصرية الأصيلة وليس ممثلا للندن فى مصر.
"كاسن"، الذى عرف عنه حبه للقاهرة، دشن هاشتاج "ReasonsToLikeCairo" لرصد الأشياء التى يحبها فى العاصمة المصرية والتى تنوعت بين المناطق الأثرية، والمطاعم الشعبية وحتى القهاوى، ليمكنك حتى الجزم أن "كاسن" قد يكون يعلم عن القاهرة أكثر من ساكنيها.
هذه المرة كاسن، كان ضيف أحد محلات الأكلات الشعبية، وطلب طعام، قائلا "ساكلانس بابا عبده، اختراع يا كوتش، إنه الساندوتش رقم واحد فى مصر"، ويبدو أن "كاسن" منسجما جدا مع أجواء الحارة المصرية والثقافة الشعبية، كابن بلد حقيقى.
السفير البريطانى
جون كاسن
طعام جون كاسن
جون كاسن
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بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء الوطن العربي
مثل الماني بيقول. الثقة في الاخرين جيدة ولكن الرقابة افضل
عن نفسي لا اثق في حكومات العصابة الصهيوانجلوامريكية اعداء الانسانية و السلام العالمي لان هم مصدر الارهاب و السرقة و البلطجة علي الضعفاء و الكذب و النفاق في العالم .. لا تنسوا ايوائهم للجماعات الارهابية المرتزقة تحت اسم الاسلام لستخدامهم ضد الاسلام و المسلمين و الوطن العربي و تبني فكر العصابة الشيطانية الصهيونية ببرتوكولاتها من 1902 و تطبيقها في الحياة الي الان ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصررررررررررررررررررررررر
السفير البريطانى سفير ناجح وهكذا لابد ان يكون السفير وهو فى تعامله مع الدوله المصريه والشعب المصرى مثل حى لعبقريه هذا السفير