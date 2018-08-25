محافظ بنى سويف يطالب ببرامج زمنية وتقارير لتقييم مستوى الأداء التنفيذى

بنى سويف :هانى فتحى

طالب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بسرعة اعداد برامج زمنية محددة وتقارير دورية ، تتضمن مايتم انجازه من توجيهات وتكليفات في كل المجالات والأنشطة ، على أن يتم تحديد نسب ومعدلات الانجاز من خلال معايير واضحة أو أرقام محددة ، وكذا معوقات التنفيذ التي تواجه الأعمال ، ومقترحات الحلول والبدائل لسرعة توفيرها وتنفيذها ، مشددا على أهمية العمل خارج الصندوق وبأدوات مبتكرة

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري عموم إدارات الديوان العام، وفي حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف ، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة

حيث كلف المحافظ بتطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولاً بأول ، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة

وبحث المحافظ مع مسؤولي إدارات ملفات المتابعة والتخطيط والمالية والتفتيش المالي والإداري تفعيل بنود خطة الرقابة ومتابعة للقطاع الخدمي بالمحافظة ، موجهاً بإعداد خريطة للمتابعة والتفتيش تشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب

وطالب المحافظ بأهمية طرح أفكار وخطوات عملية لزيادة موارد المحافظة في إطار القانون، وامكانية توجيهها إلى ملف تحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمراكز والقري بجانب خطة الدولة والإعتمادات التي تعمل من خلالها الحكومة

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات النوعية في مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في خطة التنمية بالقرى وأليات تنظيم جهود الإدارات المختصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية ، والصناعات الحرفية ، والتعاون الزراعي ، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق انجاز متكامل

ومن ناحية أخرى اطمأن حبيب على الحالة الصحية لسيدة وطفل ، والذين أصيبا اليوم جراء سقوط سقف إحدى حجرات منزل كائن بشارع اسلام بمدينة بني سويف ، وذلك أثناء عملية إعادة تسقيف المنزل المكون من طابقين ، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين ، ودراسة ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات المناسبة