إصابة 3 من عناصر الشرطة العراقية فى انفجار عبوة ناسفة بكركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أفراد من الشرطة الاتحادية فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة تابعة للشرطة الاتحادية فى قرية الغريب التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربى كركوك)؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد بينهم ضابط برتبة عقيد.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن مناطق جنوب وغربى محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف وتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء؛ ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.