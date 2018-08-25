video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 من عناصر الشرطة العراقية فى انفجار عبوة ناسفة بكركوك

السبت، 25 أغسطس 2018 02:02 م
إصابة 3 من عناصر الشرطة العراقية فى انفجار عبوة ناسفة بكركوك العراق
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أفراد من الشرطة الاتحادية فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة تابعة للشرطة الاتحادية فى قرية الغريب التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربى كركوك)؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد بينهم ضابط برتبة عقيد.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن مناطق جنوب وغربى محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف وتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء؛ ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يعلن استهداف مبنى فضائيتى "كركوك" و"كردسات" بقذيفة هاون

الرئيس الصينى يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع العراق

العراق: مجلس كركوك يرفض عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة

العراق

انفجار

عبوة ناسفة

أمن و حوادث




لا تفوتك
بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة