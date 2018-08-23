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ضبط 2000 لتر سولار مدعم وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:42 م
ضبط 2000 لتر سولار مدعم وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار مدعم، وسلع غذائية منتهية االصلاحية، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "محمود ح ال" 44 سنة، صاحب مصنع أقمشه بدائرة مركز المحلة مقيم طريق دمرو أول المحلة وبحوزته 2000 لتر سولار مدعم غير مدون عليه السعر فى المحضر 48755 جنح مركز المحلة، وضبط "محمد ص ق" 35 سنة، صاحب محل بقالة بقرية نواج مركز طنطا بحوزته 210 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 841 جنح ا د ط مركز طنطا.
 
كما تم ضبط، "إبراهيم ع ش" 26 سنة، صاحب بقالة بشارع كفر عصام أول طنطا مقيم دائرة مركز زفتى، بحوزته 130 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 24994 جنح قسم أول طنطا، وضبط "عصام ال م ح" 44 سنة، صاحب مكتبة ببندر قطور وبحوزته 600 صاروخ ألعاب نارية محدث للصوت، فى المحضر 644 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

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