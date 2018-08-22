تعرف على استعدادات المدن الجامعية بجامعة القاهرة قبل تسكين الطلاب × 9 نقاط

وائل ربيعى

بعد إعلان جامعة القاهرة، استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب الجدد، يرصد "اليوم السابع"، إجراءات الجامعة الأخيرة بخصوص استقبال طلاب المدن الجامعية.

1- تتسع المدن الجامعية بجامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة.

2- ستكون جاهزة بعد أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف.

3- المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.

4- تحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية.

5- توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

6- متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وإتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

7- توفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد.

8- توفير أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين .

9- لابد أن يكون الطالب مقيم خارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع من مركز جامعة القاهرة.